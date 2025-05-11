Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
M.S.M'nin (34) kullandığı 34 BA 1466 plakalı otomobil ile A.Ç. (25) idaresindeki 33 LA 236 plakalı otomobil, Sait Polat Bulvarı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ve yanlarındaki 8 kişi, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Trafik Kazası: 10 Yaralı - Son Dakika
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