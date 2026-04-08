Tarsus'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
F.K. (25) idaresindeki 01 SK 034 plakalı otomobil, Yunus Emre Mahallesi Atalar yolu mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü F.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Araçtaki yaralılar E.K. (26), T.K. (29) ve F.A. (22) ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan E.K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?