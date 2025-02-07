Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
O.Z.G. (24) yönetimindeki 33 R 5152 plakalı otomobil ile M.F. idaresindeki 01 PY 918 plakalı kamyon D-750 kara yolunda çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobil sürücüsü O.Z.G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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