Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Küçük Kösebalcı Mahallesi'nde oturan Adem Aydın'ın (45) eve dönmemesi üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine ekipler, Aydın'ın gidebileceği güzergahlarda arama çalışması başlattı.
Ekipler, Aydın'ın cesedini Kumkaş mevkisi civarında buldu.
Ekiplerce yapılan ilk incelemede, Aydın'ın devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.
Aydın'ın cenazesi incelemelerin ardından Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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