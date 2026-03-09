Tarsus\'ta Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kontrolünü kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü Mustafa Ulaşlı (54), yaşamını yitirdi.

Kaza, gündüz saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Yaramış Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Ulaşlı'nın kontrolünü kaybettiği traktör, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü, itfaiye erleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Ulaşlı'nın öldüğü belirlendi. Ulaşlı'nın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.