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Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
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Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheliden biri tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin peşine düşerek operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 1014 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi, biri tutuklandı diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tarsus\'ta uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheliden biri tutuklandı
22.12.2023 - 10:45,
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Tarsus ilçesinde uyuşturucu satıcılığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1014 gram metamfetamin ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
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