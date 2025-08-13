Mersin'in Tarsus ilçesinde yakınlarının bir süredir haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.
Kızılmurat Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 51 yaşındaki Levent Çolak'a yaklaşık 10 gündür ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İkamete giren ekipler, yatakta hareketsiz yatan Çolak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Çolak'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?