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Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni araçları taşıyan tırda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni araçları taşıyan tırda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, M.Ç'nin kullandığı ve 8 yeni araç taşıyan tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın, kısa sürede tırda yüklü araçlara da sıçradı. Sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonucunda römorkta ve yüklü araçlarda hasar meydana geldi.

Mersin\'in Tarsus ilçesinde yeni araçları taşıyan tırda çıkan yangın söndürüldü
21.01.2024 - 15:35,
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Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni araçları taşıyan tırda çıkan yangın söndürüldü.

M.Ç'nin kullandığı ve 8 yeni araç taşıyan 33 AYL 67 plakalı tır, Tarsus-Pozantı kara yolunun Damlama mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Römorkun lastiğinde başladığı iddia edilen yangın, kısa sürede tırda yüklü hafif ticari araç ile otomobillere de sıçradı.

Tırı römorktan ayıran sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle römorkta ve yüklü araçlarda hasar oluştu.

Kaynak: AA
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İtfaiye, Mersin, Tarsus, Otomobil, Güncel, Son Dakika

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