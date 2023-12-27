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Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika
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Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı

Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende protokol üyeleri ve vatandaşlar yürüyüş gerçekleştirdi. Törenin ardından Atatürk ve Cumhuriyet temalı pul sergisi açıldı.

Tarsus\'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı
27.12.2023 - 15:56,
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Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Program kapsamında protokol üyeleri ve vatandaşlar Aznakay Parkı'ndan Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Tarsus Kaymakamı Kadir Serter Otcu, burada Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program sona erdi.

Törenin ardından Adana Filatelistler Derneği tarafından "Atatürk ve Cumhuriyet" temalı pul sergisinin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA
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