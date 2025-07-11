Tartışma Kanlı Bitti: Üvey Baba Tutuklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı üvey oğlunu bıçakla göğsünden yaralayan kişi tutuklandı. göğsünden yaralanan Ferhat B'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi Araklı Sokak'ta tartıştığı üvey oğlunu bıçakla göğsünden yaraladığı iddiasıyla olay yerinde gözaltına alınan Y.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan göğsünden yaralanan Ferhat B'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Sarımeşe Mahallesi Araklı Sokak'ta dün Y.G. tartıştığı üvey oğlu Ferhat B'yi göğsünden bıçaklamış, Y.G. polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınmıştı.
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