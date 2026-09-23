Şarkikaraağaç\'ta kan donduran olay! Eşini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu

Şarkikaraağaç'ta kan donduran olay! Eşini sokak ortasında pompalı tüfekle vurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çarıksaraylar beldesinde gece yarısı yaşanan olayda Fatih K., kendisiyle tartıştıktan sonra baba evine gitmek üzere yola çıkan eşi Ayşe K.'nin yolunu kesti. Şüpheli, yanında getirdiği pompalı tüfekle 2 el ateş etti. 35 yaşındaki kadın, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürerken, geride kalan 2 çocuk koruma altına alındı.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, tartışma sonrası babasının evine gitmek için evden çıkan Ayşe K.'yi (35), eşi Fatih K. (37) sokakta pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.
BABASININ EVİNE GİTMEK İSTİYORDU
Olay, saat 01.00 sıralarında Çarıksaraylar beldesinde meydana geldi. İddiaya göre Fatih K. ile eşi Ayşe K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Ayşe K. babasının evine gitmek isterken, Fatih K. sokakta önünü kesti.
SOKAKTA 2 EL ATEŞ EDİLDİ
Fatih K., yanında getirdiği pompalı tüfekle eşine 2 el ateş etti. Ağır yaralanan Ayşe K. için ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Ayşe K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
ÇİFTİN 2 ÇOCUĞU KORUMA ALTINA ALINDI
Olayın ardından Fatih K. gözaltına alınırken, pompalı tüfek ve 2 fişeğe el konuldu. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Diğer yandan çiftin 2 çocuğu koruma altına alındı.
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