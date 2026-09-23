Şarkikaraağaç'ta kan donduran olay! Eşini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şarkikaraağaç'ta kan donduran olay! Eşini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şarkikaraağaç\'ta kan donduran olay! Eşini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çarıksaraylar beldesinde gece yarısı yaşanan olayda Fatih K., kendisiyle tartıştıktan sonra baba evine gitmek üzere yola çıkan eşi Ayşe K.'nin yolunu kesti. Şüpheli, yanında getirdiği pompalı tüfekle 2 el ateş etti. 35 yaşındaki kadın, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürerken, geride kalan 2 çocuk koruma altına alındı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, tartışma sonrası babasının evine gitmek için evden çıkan Ayşe K.'yi (35), eşi Fatih K. (37) sokakta pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

BABASININ EVİNE GİTMEK İSTİYORDU

Olay, saat 01.00 sıralarında Çarıksaraylar beldesinde meydana geldi. İddiaya göre Fatih K. ile eşi Ayşe K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Ayşe K. babasının evine gitmek isterken, Fatih K. sokakta önünü kesti.

SOKAKTA 2 EL ATEŞ EDİLDİ

Fatih K., yanında getirdiği pompalı tüfekle eşine 2 el ateş etti. Ağır yaralanan Ayşe K. için ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Ayşe K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

ÇİFTİN 2 ÇOCUĞU KORUMA ALTINA ALINDI

Olayın ardından Fatih K. gözaltına alınırken, pompalı tüfek ve 2 fişeğe el konuldu. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Diğer yandan çiftin 2 çocuğu koruma altına alındı.

Kaynak: DHA
ŞarkikaraağaçÇarıksaraylarIspartaOlaylarGüncelFatihSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

186 çocuk üzerinde yapılan çalışma yayımlandı: Dijital medya kullanımı ile uyku düzeni arasında bağlantı saptandı 186 çocuk üzerinde yapılan çalışma yayımlandı: Dijital medya kullanımı ile uyku düzeni arasında bağlantı saptandı
4 yaşındaki kız çocuğu, geri manevra yapan aracın altında kaldı Kan donduran anlar kamerada 4 yaşındaki kız çocuğu, geri manevra yapan aracın altında kaldı! Kan donduran anlar kamerada
Aynı evde 3 erkek cesedinin bulunduğu olayda sır perdesi aralandı Aynı evde 3 erkek cesedinin bulunduğu olayda sır perdesi aralandı
Kocaeli’yi sağanak vurdu: Bazı noktalarda su baskını, Valilikten çarşambaya kadar tedbir çağrısı Kocaeli'yi sağanak vurdu: Bazı noktalarda su baskını, Valilikten çarşambaya kadar tedbir çağrısı
Manisa’daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış
Mardinli Marilyn Monroe tahliye oldu Mardinli Marilyn Monroe tahliye oldu
12:20
AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi’ni aldı
AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi'ni aldı
11:51
Ela ve Levent yıllar sonra bir arada Doktorlar dizisindeki hesaplaşma Tuzlu Kahve’de tamamlandı
Ela ve Levent yıllar sonra bir arada! Doktorlar dizisindeki hesaplaşma Tuzlu Kahve'de tamamlandı
11:41
Okan Buruk’un “dingil“ dediği hakem milli maçta görev alacak
Okan Buruk'un "dingil" dediği hakem milli maçta görev alacak
11:31
Adalar Belediyesi AK Parti’ye geçti
Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti
11:30
Trabzonspor’un yıldızına A Milli Takım daveti Riva’ya çağrıldı
Trabzonspor'un yıldızına A Milli Takım daveti! Riva'ya çağrıldı
10:44
Manisa’da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu
Manisa'da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 12:33:16. #7.12#
SON DAKİKA: Şarkikaraağaç'ta kan donduran olay! Eşini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement