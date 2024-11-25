Tartıştığı Eşini Tabancayla Öldürdü - Son Dakika
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Tartıştığı Eşini Tabancayla Öldürdü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Mert Türkmen, tartıştığı eşi Yeşim Türkmen'i tabanca ile vurup öldürdü. Olay sonrası Mert Türkmen gözaltına alındı.

25.11.2024 15:09
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1) TARTIŞTIĞI EŞİNİ TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde Mert Türkmen (35), tartıştığı eşi Yeşim Türkmen'i (37) tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Tatlıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Mert Türkmen ile eşi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Mert Türkmen, tabanca ile eşi Yeşim Türkmen'e ateş etti. Silah sesini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Yeşim Türkmen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi. Mert Türkmen gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Mert Türkmen, Gaziantep, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Nizip, Suç, Son Dakika

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