Tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde Mert Mustafa Çalış (19), tartıştığı komşusu Furkan A. (20) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki Şehit Orhan Gök Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Mert Mustafa Çalış, komşusu Furkan A. ile kız meselesi yüzünden tartıştı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Furkan A. tarafından sırtından bıçaklanan Çalış, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Çalış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çalış'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Polis, Furkan A.'yı gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.