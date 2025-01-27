Taş Ocağı Kazasında Bir Şahıs Tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki taş ocağında bir işçinin iş kazasında yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.
Harmandalı Mahallesi'ndeki taş ocağının makine bölümünde cumartesi günü meydana gelen iş kazasında işçi Halil Yiğit (47) yaralandı.
Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yiğit, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma kapsamında iş yeri sahibi H.E. ve iş güvenliği firması yetkililerinin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E. tutuklandı, diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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