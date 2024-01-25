Taş plağa ilgi artınca kampanya başlattı

Bir alana veya antika eşya getirene taş plak ücretsiz

KIRŞEHİR - Kırşehir Zanaatkarlar Çarşısında hizmet veren taş plak satıcısı, plağa ilgi artınca kampanya başlattı.

Şehirde insanların eski ürünlere ilgisinin arttığını aktaran Ömer Yeşil isimli esnaf, bir alana veya bir antika eşya getirene taş plağın ücretsiz olduğunu ifade ederek bu şekilde kampanya başlattığını söyledi. Yeşil; "UNESCO şehri Kırşehir'de plak ve eski antika işler ile uğraşıyorum. Şehirde plak ve antika ürünleri sevdirmeye çalışıyorum. Bunun için de bir alana bir bedava kampanyası başlattım. Plak alana plak, dergi alana dergi gibi hediyelerimiz var" dedi. Halkın ilgisinin eski eşyalara yönelik olduğunu fark ettiğini anlatan Yeşil açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Ülke genelinde taş plak, 33'lük ve 45'lik plak olarak topluyoruz. Halk, iş yerimize geldiğinde farklı bir ahenk içerisinde kendisini buluyor. Teknoloji ilerleyince taş plak ve gramofonların kıymeti daha da iyi bilindi. İnsanların evlerinde eskiye dönük oda açmaları da bizleri mutlu kılıyor."