TASC'den Ayşenur Eygi için Adalet Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TASC'den Ayşenur Eygi için Adalet Çağrısı

TASC, İsrail askerleri tarafından öldürülen aktivist Eygi için şeffaf soruşturma talep etti.

14.09.2024 00:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD'de faaliyet gösteren Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk-Amerikan aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için "şeffaf, adil ve tam bir soruşturma" çağrısı yaptı.

TASC tarafından yapılan yazılı açıklamada, barışçıl bir gösteri sırasında Eygi'nin İsrail güçleri tarafından öldürülmesinden dolayı "derin üzüntü" duydukları belirtildi.

Açıklamada, "ABD hükümetine, onun ölümünün şartları üzerine acil şekilde şeffaf, adil ve tam bir soruşturma başlatılması çağrısında bulunuyoruz. İçeride ve dışarıda, vatandaşlarını korumak ABD hükümetinin vazifesidir. Ayşenur'un ailesi, arkadaşları ve toplum, bu anlamsız eylem hakkında cevap alma ve hesap verilebilirliği hakketmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Eygi'nin adalet ve insan haklarının yorulmaz bir savunucusu olduğuna işaret edilen açıklamada, Orta Doğu'da İsrail ile Filistin arasında barış ve birçok genç hayata mal olan korkunç savaşın sona ermesi için dua edildiği kaydedildi.

Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı barışçıl gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Batı Şeria, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel TASC'den Ayşenur Eygi için Adalet Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 03:28:04. #1.12#
SON DAKİKA: TASC'den Ayşenur Eygi için Adalet Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement