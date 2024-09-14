TASC'den Ayşenur Eygi için Adalet Çağrısı

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NEW ABD'de faaliyet gösteren Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk-Amerikan aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için "şeffaf, adil ve tam bir soruşturma" çağrısı yaptı.

TASC tarafından yapılan yazılı açıklamada, barışçıl bir gösteri sırasında Eygi'nin İsrail güçleri tarafından öldürülmesinden dolayı "derin üzüntü" duydukları belirtildi.

Açıklamada, "ABD hükümetine, onun ölümünün şartları üzerine acil şekilde şeffaf, adil ve tam bir soruşturma başlatılması çağrısında bulunuyoruz. İçeride ve dışarıda, vatandaşlarını korumak ABD hükümetinin vazifesidir. Ayşenur'un ailesi, arkadaşları ve toplum, bu anlamsız eylem hakkında cevap alma ve hesap verilebilirliği hakketmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Eygi'nin adalet ve insan haklarının yorulmaz bir savunucusu olduğuna işaret edilen açıklamada, Orta Doğu'da İsrail ile Filistin arasında barış ve birçok genç hayata mal olan korkunç savaşın sona ermesi için dua edildiği kaydedildi.

Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı barışçıl gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.