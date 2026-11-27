(ESKİŞEHİR) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Eskişehir'de AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına ilişkin yaptığı açıklamada, bu geçişlerle seçmenin sandığa olan inancının zayıflatılmak istendiğini söyledi. Taşcıer, "Milletin iradesine tahakküm kurmaya çalışanlar hiçbir zaman muvaffak olamayacaklar" dedi.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, partisinin Odunpazarı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen panele katılmak üzere geldiği Eskişehir'de, ilk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Taşcıer, burada İl Başkanı Talat Yalaz ile biraraya geldi. Ziyarete ilçe başkanları ve İl Kadın Kolları Başkanı Ezgi Doğan Turan da katıldı.

Taşcıer, daha sonra Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi makamında ziyaret etti. Ünlüce'nin Eskişehir'e hizmetlerinden söz eden Taşcıer, "Zaten YENİ Parti'nin iktidar olduğu bir Türkiye'de her yer Eskişehir olacak. Her yer sosyal demokrat ve hak ettiği yönetim anlayışına kavuşacak. Tüm mücadelemiz bunun için" dedi.

"BU MİLLET İRADESİNE SAHİP ÇIKMAYI BİLDİ"

AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına da değinen Taşcıer, aynı davada adı geçen kişiler arasında parti değiştirenlerin yargılanmadığını öne sürdü. Taşcıer, şunları söyledi:

"Vatandaş her şeyin farkında, hangi koşullarda bulunduğu, işte görüyorsunuz bir dava sürecinde adı geçen herkes bu davada yargılanırken, AK Parti'ye geçenler bu davalarda yargılanmıyor. Dolayısıyla vatandaş her şeyin farkında, kimsenin endişesi olmasın. Bu ülkede milli iradeye bugüne kadar da çok darbe yapıldı. Askeri, sivil birçok darbe yapıldı ama bu millet iradesine sahip çıkmayı bildi. Dolayısıyla bugün de milletin iradesine tahakküm kurmaya çalışanlar hiçbir zaman muvaffak olamayacaklar."

"SÖZ SÖYLEYEBİLECEĞİ TEK YER SANDIKTIR"

Taşcıer, belediye başkanlarının parti değiştirmesiyle seçmenin sandığa ve siyasete olan inancının zayıflatılmak istendiğini savundu. Bu durumu "sandıksızlaştırma politikası" olarak nitelendiren Taşcıer, seçmenin bu politikaya sandığa giderek yanıt vereceğine inandığını belirtti.