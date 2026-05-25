Taşıt kredilerinde bankalar geriledi, tasarruf finansman şirketleri öne geçti

Türkiye'de araç sahibi olmak isteyenler için krediye ulaşım giderek zorlaşıyor. TCMB'nin sıkılaşma politikaları ve yeni düzenlemelerle birlikte bankaların taşıt kredisi hacmi son üç ayda 51,6 milyar TL'den 44,3 milyar TL'ye geriledi. Buna karşılık, tasarruf finansman şirketlerinin taşıt kredisi hacmi 200 milyar TL'ye yaklaşarak bankaları geride bıraktı. Ekonomist Levent Yılmaz, TCMB Finansal İstikrar Raporu'na atıfta bulunarak, tasarruf finansman şirketlerinin taşıt kredilerindeki payının yüzde 60'ı geçtiğini ve bu durumun makroihtiyati tedbirlerin bir sonucu olduğunu ifade etti. TCMB, 23 Mayıs'ta taşıt kredilerinde büyüme sınırını yüzde 4'ten yüzde 3'e çekerek sıkılaşmayı sürdürdü. Bu gelişmeler yaşanırken, Dacia Logan 13 yıl aradan sonra Türkiye pazarına dönüyor ve Haziran'da 1 milyon 580 bin TL'den satışa sunulacak.