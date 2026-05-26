Taşıyıcı Annelik Davasında Hapis Cezası
Taşıyıcı Annelik Davasında Hapis Cezası

26.05.2026 07:38
Feramuz G., yasak taşıyıcı annelik sayesinde ikiz çocuk sahibi oldu. Mahkeme hapis cezası verdi.

Yonca K. ile iş insanı Feramuz G. duygusal ilişki yaşadı. Feramuz G., Türkiye'de yasak olan taşıyıcı annelik yöntemiyle Gürcistan'da ikiz çocuk sahibi oldu ve çocukların annesi olarak Yonca K.'yı gösterdi. Yonca K., mahkemeye başvurarak annesi olmadığının tespitini istedi. DNA testiyle Yonca K.'nın anne olmadığı kanıtlandı. Mahkeme, Feramuz G.'yi 'zincirleme şekilde çocuğun soy bağını değiştirme' suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı ve cezayı ertelmedi. Sanık, suçlamaları kabul etmezken, mahkeme kamu düzeni gerekçesiyle kararı verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

3. Sayfa, Magazin, Mahkeme, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
