Taşkent'te 43,1 Milyar Dolarlık Yatırım Anlaşmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taşkent'te 43,1 Milyar Dolarlık Yatırım Anlaşmaları

22.06.2026 18:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

5. Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'nda 166 anlaşma imzalandı. Toplam değer 43,1 milyar dolar.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen 5. Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu kapsamında toplam değeri 43,1 milyar doları bulan 166 yatırım anlaşması imzalandı.

Özbekistan Yatırımlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, forum sonuçlarının, ülkeye yönelik uluslararası ilginin somut yatırım kararları ve uzun vadeli işbirliklerine dönüştüğünü ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, 16-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen forum kapsamında 166 yatırım anlaşması imzalandığı ve bu anlaşmaların toplam tutarının 43,1 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Bu rakamın geçen yılki 30,5 milyar dolarlık seviyeye göre yüzde 41 artış gösterdiği bildirilen açıklamada, bu yılki foruma aralarında dünyanın önde gelen finans kuruluşları ve şirketlerinin temsilcilerinin de bulunduğu 102 ülkeden toplam 10 bin 409 kişinin katıldığı aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca 76 hükümet yetkilisinin yer aldığı forumun ana oturumuna Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in yanı sıra Arnavutluk, Rusya, Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'dan üst düzey yöneticilerin katıldığı ifade edildi.

Forum kapsamında ticaret ve ekonomi, altyapı, enerji ve bölgesel işbirliği konularının ele alındığı 79 etkinlik düzenlendi.

Program çerçevesinde 34 panel oturumu, 8 yatırım sunum oturumu ve ABD, Çin, Güney Kore, Türkiye, Azerbaycan, Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin katılımıyla 7 ikili iş forumu gerçekleştirildi.

Yenilenebilir enerji, ulaştırma koridorları, dijital kamu yönetimi, yapay zeka, İslami finans ve gıda güvenliği gibi alanların öne çıktığı forum kapsamında, ayrıca Özbekistan'ın yatırım potansiyelinin tanıtıldığı sergi de tertip edildi.???????

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Enerji, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşkent'te 43,1 Milyar Dolarlık Yatırım Anlaşmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kene tehdidine karşı keklik ve sülün ordusu hazır: 62 ilde doğaya salınacaklar Kene tehdidine karşı keklik ve sülün ordusu hazır: 62 ilde doğaya salınacaklar
Antibiyotik iğnesi sonrası engelli kalan Merve Sena’nın davasında doktora 4 yıl hapis talebi Antibiyotik iğnesi sonrası engelli kalan Merve Sena'nın davasında doktora 4 yıl hapis talebi
7’den 70’e tüm mahalleli yağmur duasına çıktı: Ancak bu kez dertleri yağması değil 7'den 70'e tüm mahalleli yağmur duasına çıktı: Ancak bu kez dertleri yağması değil
Avrupa’da rekor sıcaklık alarmı: 845 okul kapanıyor Avrupa'da rekor sıcaklık alarmı: 845 okul kapanıyor
Filenin Sultanları, Çin’i de devirdi Filenin Sultanları, Çin'i de devirdi
Bir günde 20 eve giren ayı yayla sakinlerini canından bezdirdi Bir günde 20 eve giren ayı yayla sakinlerini canından bezdirdi

18:48
Beşiktaş’tan ayrılan Yiğit Arslan, Trabzonspor’a imza attı
Beşiktaş'tan ayrılan Yiğit Arslan, Trabzonspor'a imza attı
17:58
Bakan Gürlek duyurdu 81 ile “Organize Suç Örgütleri ile Mücadele” konulu yeni genelge
Bakan Gürlek duyurdu! 81 ile “Organize Suç Örgütleri ile Mücadele” konulu yeni genelge
17:41
Erhan Karaal’ın ifadesi: İmamoğlu‘nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler
Erhan Karaal'ın ifadesi: İmamoğlu‘nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler
17:31
Metroda başörtülü kadına hakaret eden şüpheli tutuklandı
Metroda başörtülü kadına hakaret eden şüpheli tutuklandı
17:06
ABD’den geri adım İran’ın bir isteği daha oldu
ABD'den geri adım! İran'ın bir isteği daha oldu
17:04
Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin
Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 19:15:58. #7.12#
SON DAKİKA: Taşkent'te 43,1 Milyar Dolarlık Yatırım Anlaşmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.