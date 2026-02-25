Taşköprü'de Bez Çanta İle Ekonomik Destek - Son Dakika
Taşköprü'de Bez Çanta İle Ekonomik Destek

Taşköprü'de Bez Çanta İle Ekonomik Destek
25.02.2026 15:46
Kursiyerler, bez çanta ve hediyelik eşya üreterek hem gelir elde ediyor hem çevre bilincini artırıyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Taşköprü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi kursiyerleri, el emeği ürünleriyle hem çevre bilincini oluşturuyor hem de aile bütçelerine katkı sunuyor.

Taşköprü Halk Eğitim Merkezi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ortaklaşa yürüttüğü projede 66 kursiyer, dikiş atölyesinde ürettikleri bez çanta, hediyelik eşya ve ilçenin simgesi sarımsak figürlü bibloları satışa sunarak gelir elde ediyor.

Atölyede üretilen tahta baskılı bez çantalar, yalnızca ekonomik bir kazanç kapısı değil, aynı zamanda çevre dostu bir alternatif olarak öne çıkıyor. Naylon poşet kullanımını azaltmayı hedefleyen proje, sürdürülebilir yaşam kültürüne de katkı sağlıyor. Bez çantalar, farklı atölyelerde yapılan özgün baskılarla estetik bir görünüme kavuşuyor ve kurum aracılığıyla satışa sunuluyor.

Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Betül Demirdağ, yaptığı açıklamada kursiyerlerin hem meslek edindiğini hem de kazanç sağladığını belirterek, "Aile Destek Merkezi kursiyerlerimize dikiş eğitimi veriyoruz. Kurslarımızda bez çanta üretimi gerçekleştiriyoruz. Kursiyerlerimiz burada hem dikiş öğreniyor hem de ürettikleri ürünleri kurumumuz aracılığıyla satarak gelir elde ediyor. Böylece hane ekonomisine doğrudan katkı sunuyorlar. Aynı zamanda bez çanta üretimiyle naylon poşet kullanımının azaltılmasına da teşvik sağlamış oluyoruz." dedi.

Kursiyer Ayşe Yılmaz ise kursun kendileri için çok yönlü bir kazanım sunduğunu ifade ederek, "Halk Eğitim'de dikiş kursuna geliyorum. Hocamızın rehberliğinde öğrenmeye çalışıyoruz. Burada hem sosyalleşiyoruz hem de ev ekonomisine katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Taşköprü'de Bez Çanta İle Ekonomik Destek
