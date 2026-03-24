Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Dünya Ormancılık Haftası kapsamında öğrenciler fidan dikti.
Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Çördük köyü mevkisinde, 1150 akasya, badem, karaçam ve ıhlamur fidanı toprakla buluşturuldu.
Etkinliğe, Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Emre Akman, kurum amirleri, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ziya Ergün ve öğrenciler katıldı.
Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Taşköprü'de Fidan Dikimi Etkinliği - Son Dakika
