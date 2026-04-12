Taşköprü\'de Minibüs ve Otomobil Çarpıştı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 7 kişi yaralandı.
S.Y. idaresindeki 37 ABP 346 plakalı otomobil, Çetmi köyü mevkisinde M.K. yönetimindeki 55 PG 145 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile F.K, A.O.D, S.Y, S.Y. ile A.A.Y. (1) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
