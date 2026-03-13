Taşköprü\'de Öğrencilere Müzikal Gösteri

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ilkokul öğrencilere yönelik müzikal gösteri sunuldu.

Taşköprü Belediyesi tarafından Kültür Merkezi'nde organize edilen etkinlik kapsamında ilkokul öğrencileri için çeşitli müzikal ve sahne gösterileri sahnelendi.

Renkli görüntülere sahne olan programda çocuklar hem eğlendi hem de bayram öncesinde keyifli vakit geçirdi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, çocukların yüzündeki tebessümün kendileri için en büyük mutluluk olduğunu belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı bayram öncesinde böyle güzel etkinliklerle buluşturmak bizleri de mutlu ediyor. Çocuklarımızın neşesi ve mutluluğu her zaman en büyük motivasyonumuzdur." dedi.