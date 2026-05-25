Taşköprü'de Otomobil Kazası: 2 Yaralı

25.05.2026 21:44
Sinan Özkan, husumetlilerinin üzerine otomobil sürdü, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde husumetli olduğu kişilerin üzerine otomobilini süren Sinan Özkan, çevrede paniğe neden oldu. Olayda 2 kişi yaralandı.

Olay, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Karasaid Camisi yanında meydana geldi. Sinan Özkan, husumetli olduğu kişilerin üzerine otomobilini sürerken, çevrede paniğe neden oldu. Olayda Sinan Özkan'ın husumetlileri olduğu iddia edilen Ramazan D. (31) ve Sinan Y. (36) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobili sürerek 2 kişinin yaralanmasına neden olan Sinan Özkan, polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Sinan Özkan, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
