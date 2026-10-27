Taşköprü'de tarihi hamamın kütüphane ihalesi 2 milyon 980 bin liraya yapıldı - Son Dakika
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Taşköprü'de tarihi hamamın kütüphane ihalesi 2 milyon 980 bin liraya yapıldı

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Taşköprü'de 19. yüzyıldan kalma Derbederler Hamamı'nın kütüphane olması için ihale süreci tamamlandı. Sözleşme bedeli 2 milyon 980 bin lira olan projeyle hamam, çocuklar, gençler ve hemşehriler için kitapla buluşma mekanı olacak.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 19. yüzyıldan kalma tarihi Derbederler Hamamı, restorasyon çalışmalarının ardından halk kütüphanesi olarak hizmet verecek.

Taşköprü Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne tahsis edilen tarihi hamamın restorasyon projesine ilişkin ihale süreci tamamlandı.

Sözleşme bedeli 2 milyon 980 bin lira olan proje çalışmalarının 365 gün içinde tamamlanması öngörülüyor.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarmayı önemsediklerini söyledi.

Derbederler Hamamı'nı yeniden ilçenin hizmetine kazandırmak için önemli bir adım attıklarını belirten Arslan, "Tarihimize sahip çıkmak ve kültürel değerlerimizi yaşatmak amacıyla belediyemiz tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisini gerçekleştirdiğimiz tarihi yapımızın ihale süreci tamamlandı." dedi.

Arslan, şunları kaydetti:

"Tarihi kütüphane, proje çalışmalarının ardından, tarihi hamamın kütüphane olarak restorasyon yapımı ihalesi yapıldıktan sonra, geçmişin izlerini taşıyan mimarisiyle kitapların ve bilginin buluştuğu bir kültür yuvasına dönüşecek. Bir zamanlar hamam olarak hizmet veren bu kıymetli eserimiz, artık çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin kitaplarla buluştuğu bir mekan olacak. Tarihi değerlerimizi korurken onları yaşayan mekanlara dönüştürmeye devam edeceğiz. Taşköprü'müze hayırlı olsun."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Taşköprü'de tarihi hamamın kütüphane ihalesi 2 milyon 980 bin liraya yapıldı - Son Dakika
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