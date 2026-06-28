Taşköprü'de Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taşköprü'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Taşköprü\'de Trafik Kazası: 6 Yaralı
28.06.2026 23:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

R.M. idaresindeki 37 EA 337 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 37 LB 828 plakalı otomobil, Çetmi köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücüler R.M. ve M.K. ile otomobillerdeki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kastamonu, 3. Sayfa, Taşköprü, Trafik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşköprü'de Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik
20 yaşında dedesinin terk ettiği mahalleye döndü, tüm hayatı değişti 20 yaşında dedesinin terk ettiği mahalleye döndü, tüm hayatı değişti
TÜİK açıkladı Evliler mi bekarlar mı daha çok televizyon izliyor TÜİK açıkladı! Evliler mi bekarlar mı daha çok televizyon izliyor?
Cam silmekten yorulan esnafın eşi çareyi vitrine not asmakta buldu Cam silmekten yorulan esnafın eşi çareyi vitrine not asmakta buldu
Yargıtay’dan emsal karar: Eşinden ’DNA testi’ istedi, bedeli ağır oldu Yargıtay'dan emsal karar: Eşinden 'DNA testi' istedi, bedeli ağır oldu
Malzemeleri denizden çıkardı, büyücüler peşine düştü Malzemeleri denizden çıkardı, büyücüler peşine düştü

23:32
Osimhen’in İngiliz devine transferi iptal
Osimhen'in İngiliz devine transferi iptal
23:18
Meksika dalgası yapan kadın, bir anlık dikkatsizliği sonucu hayatının şokunu yaşadı
Meksika dalgası yapan kadın, bir anlık dikkatsizliği sonucu hayatının şokunu yaşadı
22:11
Dünya Kupası’na veda eden Güney Kore’de kriz: Cumhurbaşkanı soruşturma emri verdi
Dünya Kupası'na veda eden Güney Kore'de kriz: Cumhurbaşkanı soruşturma emri verdi
21:47
Kılıçdaroğlu’nun yuhalandığı görüntülere CHP’den yalanlama: Montajlandı
Kılıçdaroğlu'nun yuhalandığı görüntülere CHP'den yalanlama: Montajlandı
21:36
Kürt rapçi Serhado, Diyarbakır’da konser verdi
Kürt rapçi Serhado, Diyarbakır'da konser verdi
20:11
Putin’den piyasaları ayağa kaldıracak çıkış: Tam yasak olasılığını tartışıyoruz
Putin'den piyasaları ayağa kaldıracak çıkış: Tam yasak olasılığını tartışıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 23:59:59. #7.13#
SON DAKİKA: Taşköprü'de Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.