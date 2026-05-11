Taşköprü Tehlikede: Yıkılma Riski Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taşköprü Tehlikede: Yıkılma Riski Artıyor

11.05.2026 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Menderes Nehri'ndeki Taşköprü, atıklarla kaplandı ve yıkılma riskiyle karşı karşıya.

EKOSİSTEMİ Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Aydın'ın Söke ilçesindeki tarihi Taşköprü'nün üzerinin yine Büyük Menderes Nehri'ne atılan katı atıklar, çöpler ve ağaç kütükleriyle kaplandığını söyledi. Sürücü, "Taşköprü'nün yıkılma riski her geçen gün artıyor" dedi.

Büyük Menderes Nehri üzerinde yer alan ve Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı 'İnatçı' filminin çekildiği Sarıkemer'deki Taşköprü'nün üzeri yine atıklarla kaplandı. Bu kapsamda EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, tarihi yapının bulunduğu bölgeye gidip, inceleme yaptı. Bahattin Sürücü incelemesinde, geçen sene temizlik çalışmasının da yapıldığı Taşköprü'nün basamaklarına nehir suyunun taşıdığı atıkların zarar verdiğini, biriken alüvyonların da kemerleri tıkadığını tespit etti.

'BİR AN ÖNCE YÜZER BARİYER SİSTEMİ KURULMALI'

Tarihi Taşköprü ile ilgili yaşanan sorunun yıllardır devam ettiğini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışların ardından nehirde su seviyesi yine yükseldi. Kemerleri tıkalı olan köprünün üzerinden aşan atıklar, maalesef denize taşındı. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte de ağaç kütükleri, dallar ve benzeri büyük atıklar köprü üzerinde kaldı. Bu durum, nehrin her iki yakasında bulunan mahalle sakinlerinin köprüden geçişini engellemekte; aynı zamanda köprü taşlarının yerinden oynamasına yol açarak yıkılma riskini artırmakta. Ayrıca köprü kemerlerinin tıkalı olması ve ağır atıkların yapı üzerinde birikmesi, tarihi taş dokuda ciddi hasara neden olmuş. Mevcut durumun devam etmesi halinde, yeni atık birikimlerinin oluşturacağı basınç nedeniyle yapının çökme riski bulunuyor. Bu nedenle tarihi yapının arkasına bir an önce yüzer bariyer sistemi kurulması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşköprü Tehlikede: Yıkılma Riski Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
BBP Genel Başkanı Destici: Tecavüzcülere idam cezası getireceğiz BBP Genel Başkanı Destici: Tecavüzcülere idam cezası getireceğiz
Trump’tan, İran’ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
İnanılmaz anlar Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi İnanılmaz anlar! Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi

15:57
Fenerbahçe’den Oblak sürprizi
Fenerbahçe'den Oblak sürprizi
15:27
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
15:23
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı
15:17
Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü
Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü
15:06
Macron çileden çıktı, Kenya’da protokolü bozup sahneye atladı
Macron çileden çıktı, Kenya'da protokolü bozup sahneye atladı
14:33
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 16:00:42. #.0.5#
SON DAKİKA: Taşköprü Tehlikede: Yıkılma Riski Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.