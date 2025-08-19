Taşlardan Sanat Yaratan Emekli Müdür - Son Dakika
Taşlardan Sanat Yaratan Emekli Müdür

19.08.2025 11:20
Hasan Hüseyin Özyılmaz, Sinop'ta taşlardan heykeller yaparak bahçesinde sergiliyor.

Sinop'ta yaşayan emekli eğitim müfettişi Hasan Hüseyin Özyılmaz, sahilden topladığı taşları yontarak yaptığı insan figürlerini evinin bahçesinde sergiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim müfettişi olarak 35 yıl çalıştıktan sonra 2012 yılında emekli olan evli ve 2 çocuk babası Özyılmaz (70), müstakil evinde sakin bir hayat yaşamaya başladı.

Yaklaşık on beş yıl önce sahilde bulduğu taşlarla figürler yapmaya başlayan Özyılmaz, zaman içinde hobisini geliştirdi. Sinop Üniversitesinin 60 yaş ve üzeri bireyler için açtığı Üçüncü Yaş Üniversitesinin de öğrencisi olan Özyılmaz, arkeoloji, ağaç işleri ve taş işleri alanlarında akademisyenlerden dersler aldı.

Yaptığı heykelleri evinin bahçesinde sergilemeye başlayan Özyılmaz, heykellerini görmek için gelen ziyaretçilerine çalışmaları hakkında bilgi veriyor. Özyılmaz, insan figürleri dışında hayvan ve farklı figürler üzerine de çalışıyor.

"Arkadaşlara ilham kaynağı oluyorum"

Hasan Hüseyin Özyılmaz, AA muhabirine, özellikle deniz kenarında bulduğu ilginç taşlarla ilgili "Acaba bunlara nasıl şekil verebilirim" diye düşünerek yola çıktığını anlattı.

Daha sonra taşlar üzerinde çizimler yaparak yontmaya başlayınca taşın aldığı şekillerin hoşuna gittiğini söyleyen Özyılmaz, "Taşları şekillendirdikçe bu eserler ortaya çıktı. Hobi olarak bu işi daha sonra geliştirdim. Bu zaman içerisinde Sinop Üniversitesinde Üçüncü Yaş Üniversitesi öğrencisi olduğumdan arkeoloji, ağaç işleri ve taş işleri bölümünde kendimi biraz daha geliştirdim. Yaptığım çeşitli eserleri evimin bahçesinde sergilemeye karar verdim. Şu anda evimin bahçesinde 35-40 civarında eserim bulunuyor. Evime gelenler beni tebrik ediyor. Başarılarımın devamını diliyor. Ben de gelen arkadaşlara ilham kaynağı oluyorum."

Taşa şekil verdiğini gören bazı arkadaşlarının da kendisi gibi buldukları taşları değerlendirmeye çalıştıklarını aktaran Özyılmaz, başkalarına da ilham verdiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Sergilediği heykelleri görmek için evinin bahçesine ziyaretçiler geldiğini de belirten Özyılmaz, "Geçen ay evimin bahçesinde sergi açtım, Sinop Üniversitesi Rektörü de geldi, sergi açılışıma ilgi yoğundu. Çok sayıda kişi sergimi ziyaret etti. Diğer zamanlarda da evimin bahçesine gelen, dikkatini çeken, ilgi duyan vatandaşlar sergiyi gezerek benden bilgi alıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Güncel, Yaşam, sinop, Son Dakika

