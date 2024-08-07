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Taşlıçay Balık Gölü adasında kuşlar için temizlik seferberliği

AĞRI - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki 2 bin 241 metre rakımlı Balık Gölü'nde yer alan ve yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan ada, çevreci gönüllülerin temizlik çalışmasıyla daha yaşanabilir hale getirildi.

10 kişilik gönüllü grup, Türkiye'nin gizli cenneti Balık Gölü'ndeki adaya gelerek öncelikle kuşlar için ekmek bıraktı. Daha sonra adada biriken çöpler ve plastik atıkları temizleyerek kuşların daha sağlıklı bir ortamda yaşamasına katkıda bulundu. Ağrı'da yaşayan çevreci Lütfü Yiğit, 6 yıldır bölgenin doğal güzelliklerini keşfettiklerini belirterek, "Geçen ay ülkemizin en yüksekteki en büyük gölü olan Balık Gölü'ne geldik ve burada bulunan adada çok sayıda kuş türüyle karşılaştık. Ancak, adanın çöp ve plastik atıklarla kirlenmiş olduğunu gördük. Bu durumun kuşların yaşamını tehdit ettiğini fark ederek, bir grup gönüllüyle birlikte temizlik yapmaya karar verdik. Adaya gelirken kuşlar için ekmek de getirdik" dedi.

Yiğit, herkesi Ağrı'nın doğal güzelliklerini görmeye davet ederek, "Ağrı sadece kış turizmi değil, aynı zamanda doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerini bekliyor" dedi.

Ada temizliğini yapan gönüllü Hatice Bolat Yiğit ise, "6 yıldır Ağrı'da bulunuyorum, bugün Ağrı iline bağlı olan Taşlıçay, Doğubayazıt ve Iğdır üçgenindeki, Türkiye'nin en yüksekteki en büyük gölüne, Balık Gölü'ne geldik. Balık Gölü'nün içindeki bir ada var ve yüzlerce kuşlara ev sahipliği yapıyor. Bugün bu adaya gelerek, kuşlara ekmek getirdik aynı zamanda kuşların hayatını tehlikeye atan plastikleri toplanması etkinliği yaptık. Herkesi Ağrı'daki bu güzellikleri görmeye Balık Gölü'nü görmeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.