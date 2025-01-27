Taşoluk Apartmanı Çöktü: İnşaat Mühendisleri Rapor Bekliyor - Son Dakika
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Taşoluk Apartmanı Çöktü: İnşaat Mühendisleri Rapor Bekliyor

Taşoluk Apartmanı Çöktü: İnşaat Mühendisleri Rapor Bekliyor

İMO Başkanı Yetiştirici, çöken binanın yığma olduğunu ve teknik raporlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

27.01.2025 13:18
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İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Konya Şube Başkanı Hasan Özgür Yetiştirici, Konya'da çöken binanın yığma bir yapı olduğunu, yıkılma nedeninin teknik rapor sonucunda ortaya çıkacağını belirtti.

Yetiştirici, İMO'da yaptığı açıklamada, Taşoluk Apartmanı'nın 1992'de yapı ruhsatı aldığını, 1994'te yapı kullanım izin belgesini aldığını ve 1999'dan önce yapılan bir bina olduğu için apartmanın yıkılış sebebiyle ilgili birçok bilgi kirliliği olduğunu vurguladı.

Gerçek ve sağlıklı bilgiye düzenlenecek teknik rapor sonucu ulaşılacağını belirten Yetiştirici, şöyle konuştu:

"Mühendislik hizmetlerinin o dönemin şartlarına göre yapılmış olduğu aşikar. Binamız yorgun bir bina. Taşıyıcı siteminin yığma olduğunu da biliyoruz, teyit aldık. Bu binada zemin katta 7 dükkan, üst katlarda, 3 kat toplamında da 14 daire olmak üzere 21 bağımsız bölüm içermekte. Yetkililer, binanın herhangi bir tadilat ruhsatına bir başvurusu olmadığını ifade etti. Bu bilgiler doğrultusunda binanın durup dururken mi yoksa herhangi bir taşıyıcı sistemine müdahale sonucu mu yıkılıp yıkılmadığı teknik raporlarla ortaya çıkacak. Ancak gözüken bazı noktalar var ki o da binalarımızın mutlak suretle düzenli olarak kontrollerinin yapılmasıdır. Binalarda dükkanların birleştirilmesi gibi veya proje dışı uygulamalar, müdahaleler gibi durumlarda bu tür felaketler maalesef yaşanmakta."

"Düzenli denetimler konusunda göreve hazırız"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri, Kartalkaya'daki otel yangını ve son olarak Taşoluk Apartmanı'nın çökmesi felaketlerinin, binalardaki can ve mal güvenliğinin sağlanmasının önemini gösterdiğini belirten Yetiştirici, düzenli denetimler konusunda göreve hazır olduklarını ifade etti.

Yetiştirici, Taşoluk Apartmanı'nın çökme nedeni için teknik raporu beklediklerini vurgulayarak, "Soruşturma devam ediyor. Zeminde bir müdahale var mı? Eğer yığma bir binaysa ki yığma binalarda taşıyıcılar duvarlar. Duvarlara bir müdahale varsa veya betonarme bir binanın kolon ve kirişlerinin kesilmesi anlamında durumlar varsa bu tür olayların yaşanması da kaçınılmaz bir gerçek oluyor." diye konuştu.

Marmara depreminden sonra yönetmeliğin değiştiğini hatırlatan Yetiştirici şöyle devam etti:

"En son 2018'deki bina yönetmeliğimize göre bugünkü yapılan binalarımız, teknik ve fenni anlamda koruyucu sistemleriyle, taşıyıcılarında bir problem olmamasını bekliyoruz. 1999'dan önce yapılan binalarda, o dönem hazır beton teknolojisinin kullanılmaması, elle beton dökülmesi, zemin etütlerinin yapılmamasından dolayı ki binalarımızın da bir ekonomik ömrü var. Can ve mal güvenliğimizi sağlayan, ailelerimizle içine girdiğimiz, meskenlerimiz, okullarımız, hastanelerimiz, alışveriş merkezlerimiz, yurtlarımız, köprülerimiz, viyadüklerimizle ilgili gerekli mühendislik çalışmalarımızı gerçekleştirelim. İnşaat mühendisleri olarak biz göreve hazırız."

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'ndeki Taşoluk Apartmanı 24 Ocak'ta çökmüş, enkaz altından 3 kişi sağ kurtarılmış, 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Taşoluk Apartmanı Çöktü: İnşaat Mühendisleri Rapor Bekliyor - Son Dakika

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