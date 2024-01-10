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Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Gazetecilerle Buluştu - Son Dakika
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Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Gazetecilerle Buluştu

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Öztürk, özel bir restoranda düzenlenen programda gazetecilerin gününü kutladı. Gazetecilerin demokrasinin en önemli unsuru ve haber alma özgürlüğünün önemli aracı olduğunu ifade eden Öztürk, programda gazetecilere teşekkür etti ve önemli bir görev yaptıklarını belirtti. Program, soru ve cevap bölümüyle sona erdi.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Gazetecilerle Buluştu
10.01.2024 - 16:57,
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Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Öztürk, özel bir restoranda düzenlenen programda gazetecilerin gününü kutladı.

Gazetecilerin demokrasinin en önemli unsuru ve haber alma özgürlüğünün önemli aracı olduğunu ifade eden Öztürk, "Günümüzde iletişim mekanizmasının ilerlediği ve anlık bilgilerin dünyanın her yerine anında ulaştığı bilgi çağında yaşıyoruz. Gazeteciler ise doğru ve kısa sürede haber alma özgürlüğünün en önemli unsurudur ve kamu adına önemli bir görev yapmaktasınız." diye konuştu.

Program soru ve cevap bölümü ile sona erdi.

Kaynak: AA
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