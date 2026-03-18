Taşova'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü kutlandı
Taşova'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü kutlandı

18.03.2026 12:01
Amasya'nın Taşova ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısı ile tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Şehit Aileleri ve Yardımlaşma Derneği çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Can Kaymak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Program, Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen "İlmek İlmek Çanakkale" isimli serginin gezilmesi ile sona erdi.

Programa, Kaymakam Salih Kartal, Belediye Başkanı Ömer Özalp, Şehit Aileleri ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kazım Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, Emniyet Müdürü Arif Çetin, gaziler, siyasi parti ilçe başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
Mücteba Hamaney’le ilgili Rusya iddiasına yanıt Mücteba Hamaney'le ilgili Rusya iddiasına yanıt
Neymar, Ancelotti’ye isyan etti Neymar, Ancelotti'ye isyan etti
Şanlıurfa turizmde yeni rekor bekliyor Şanlıurfa turizmde yeni rekor bekliyor
Barış Alper yuvadan uçuyor Radara alan takımları reddetmesi imkansız Barış Alper yuvadan uçuyor! Radara alan takımları reddetmesi imkansız
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı

12:07
8-2 gerideyken yaptığı olay oldu
8-2 gerideyken yaptığı olay oldu
12:04
MSB: Malatya’nın ardından Adana’ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
MSB: Malatya'nın ardından Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
11:59
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5’teki tek Müslüman ülke
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
11:15
İmamoğlu’nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz
İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz
11:05
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü Gündem yaratacak iddia
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem yaratacak iddia
10:49
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
