Taşova'da Bıçak Bileyicilere Yoğun Talep
Taşova'da Bıçak Bileyicilere Yoğun Talep

25.05.2026 16:17
Kurban Bayramı'na hazırlık için Taşova'daki bıçak bileme ustalarına ilgi arttı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla bıçak bileyicilerinde yoğunluk yaşanıyor.

Atatürk Bulvarı başta olmak üzere ilçenin çeşitli noktalarında tezgah açan ustalar, vatandaşların getirdiği bıçak ve satırları bayrama hazırlıyor.

Baba mesleğini sürdüren bıçak bileme ustası Hasan Kurt, bu yıl bileme fiyatının 50 lira olduğunu belirterek,

"Bıçak bileme ustalık ister, yanlış yöntem bıçağa zarar verir. Taşla biledikten sonra mutlaka biley taşıyla temizlenmesi gerekir. Tezgahımız arife günü sonuna kadar açık olacak." dedi.

Kaynak: AA

