Taşova'da İki Trafik Kazası: 4 Yaralı
Taşova'da İki Trafik Kazası: 4 Yaralı

22.05.2026 14:37
Amasya'nın Taşova ilçesinde iki ayrı trafik kazasında toplam 4 kişi yaralandı, hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre D.E. idaresindeki 34 DMH 262 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mercimek köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürÜcü ile otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

İkinci kazada ise İ.A. idaresindeki 34 EA 2224 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Durucasu köyü mevkiinde bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

