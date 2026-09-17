Taşova\'da İlköğretim Haftası kutlandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde İlköğretim Haftası törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreninin ardından Yeşilırmak Şehit Ferhat İlkokulu'nda program düzenlendi.

Kaymakam Turan Bayram, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için başarılı, huzurlu ve mutlu geçmesini temenni etti.

Öğretmenlerin çocukların yetişmesinde büyük emek verdiğini vurgulayan Bayram, velilere de önemli sorumluluklar düştüğünü belirtti.

Öğrencilere derslerine düzenli çalışmaları ve öğretmenlerinin tavsiyelerine uymalarını tavsiye eden Bayram, "Kaymakamlık olarak tüm kurum ve birimlerimizle sizlerin başarılı, huzurlu ve nitelikli eğitim kurumlarında eğitim almanız için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını diliyor, tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer de üç aylık tatilin ardından öğrencilerle yeniden bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gelecekte ülkeyi daha iyi noktalara taşıyacak nesillerin bugünün öğrencileri olduğunu vurgulayan Tümer, eğitim camiası olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Tümer, Taşova'da yeni eğitim öğretim yılına 3 bin 200 öğrenci ve 350 öğretmenle başladıklarını ifade etti.

Program, öğrencilerin şiirlerini okuması ve çeşitli gösteriler sunmasının ardından 4. sınıf öğrencilerinin 1. sınıf öğrencilerini sınıflarına götürmesiyle sona erdi.

Programa Belediye Başkanı Ömer Özalp, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.