Taşova\'da Mezarlık Temizliği Başladı

Taşova Belediyesi tarafından ramazan ayı öncesi mezarlıklarda temizlik çalışmaları başlatıldı.

Belediye Başkanı Ömer Özalp, Temiz İşleri Müdürlüğü tarafından ramazan ayı öncesi mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları başlattıklarını belirtti.

Vatandaşların mezarlık ziyaretlerini sorunsuz şekilde gerçekleştirmeleri için belediye olarak ilçedeki tüm mezarlıklarda çalışma yaptıklarını anlatan Özalp, "Mezarlık alanlarının bakımı düzenli olarak yapılacak ve bu çalışmalar belirli periyotlarla devam edecek. Çevre düzenlemesi ve halk sağlığını koruma amacıyla gerçekleştirilen temizlik, ot biçme ve ilaçlama faaliyetleri, otlanma ve haşere sorunlarına karşı da etkili bir çözüm olacak." dedi.

