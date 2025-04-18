Amasya'nın Taşova ilçesinde doğada ender rastlanan bir doğa olayı olan kar ruloları tekrar görüldü.
Dereli Yaylası'nda nisan ayında yaşanan kar yağışı sonrası doğada nadir görülen kar ruloları oluştu.
Bölgede şubat ayında da benzer görüntülere rastlanmıştı.
Kar rulolarının, hava sıcaklığının sıfır dereceye yaklaştığı ve kar yüzeyinin hala yapışkan olduğu dönemlerde meydana geldiği biliniyor.
Kar rulolarının, rüzgarın zemindeki karı yüzeyden koparıp yuvarlamaya başlamasıyla oluştuğu tahmin ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Taşova'da Nadir Kar Ruloları Görüntülendi - Son Dakika
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