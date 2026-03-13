Taşova'da Tıp Bayramı Kutlaması - Son Dakika
Taşova'da Tıp Bayramı Kutlaması

13.03.2026 16:25
Belediye Başkanı Ömer Özalp, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı ve onlara karanfil verdi.

Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

İlçedeki aile hekimliğini ziyaret eden Özalp, insan hayatının korunması ve toplum sağlığının güçlendirilmesi için büyük bir gayretle görev yapan sağlık çalışanlarını bayramını kutladı.

Doktorundan hemşiresine, hasta bakıcısına kadar insanlığa hizmet eden sağlık çalışanlarının kutsal bir görevi yerine getirdiğini vurgulayan Özalp, "İnsana hizmeti amaç edinerek, bu uğurda büyük bir özveriyle çalışan, gece gündüz demeden insanlara hizmet vermeyi, karşılaştıkları her türlü zorluğa rağmen mesleklerini özveriyle devam ettirmeyi kendilerine ilke edinen sağlık çalışanlarımızın gösterdikleri fedakarlık her türlü takdirin üzerindedir. Ülkemizin dört bir yanında fedakarlıkla görev yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, sağlıklı bir gelecek için yürüttükleri çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Özalp, daha sonra sağlık çalışanlarına karanfil verdi.

Taşova'da Tıp Bayramı Kutlaması
