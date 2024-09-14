TASS 120. Yılını Kutladı - Son Dakika
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TASS 120. Yılını Kutladı

TASS 120. Yılını Kutladı

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS, 120. yıl dönümünü Moskova'da düzenlenen gala ile kutladı.

14.09.2024 23:17
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Rusya'nın resmi haber ajansı TASS, kuruluşunun 120. yıl dönümünü düzenlenen gala ile kutladı.

Başkent Moskova'daki Büyük Tiyatro'da (Bolşoy Tiyatro) düzenlenen programa, Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, TASS Genel Müdürü Andrey Kondraşov, TASS Genel Müdür Yardımcısı Mihail Gusman ve çok sayıda davetli katıldı.

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Hazal Duran da etkinlikte yer aldı. Özhan, TASS'ın 120. yaşı nedeniyle AA adına Gusman'ı tebrik etti.

Tiyatronun tarihi sahnesinde, "Knez İgor" isimli operanın prömiyeri de yapıldı.

Opera öncesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in etkinlik için gönderdiği görüntülü mesajı yayımlandı. Putin mesajında, ajansın 120. yılını kutladı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, burada yaptığı konuşmada, Rus ajansının 120 yıldır Rusya'nın bilgi bağımsızlığını tutarlı şekilde savunduğunu ve bu görevi başarıyla yerine getirdiğini belirtti.

Başbakan Mihail Mişustin'in gönderdiği mesajı okuyan Golikova, TASS yetkililerine onur verici faaliyetlerinden dolayı Putin'in kararıyla verilen nişanı takdim etti.

TASS Genel Müdürü Kondraşov ise ajansın karşılaştığı zorluklara rağmen 120 yıl içinde faaliyetlerini durdurmadığına işaret ederek, "Ana vatanımızın bilgi sınırlarını koruyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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