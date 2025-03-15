Taşyaka-Ölüdeniz Yol Projesinin İlk Etabı Tamamlandı

(MUĞLA) - Fethiye Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Taşyaka- Ölüdeniz yol projesinin ilk etabı tamamlandı. Ovacık Jandarma Kontrol Noktası'na kadar olan bölüm çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

Toplam 328 milyon TL'lik yatırım bedeline sahip Taşyaka-Ölüdeniz yol projesi kapsamında 11 bin metre BSK sıcak asfalt serimi, 2 bin 200 metre içme suyu hattı, bin 600 metre yağmur suyu hattı, 6 bin 500 metre çelik oto korkuluk yapımı gerçekleştirilecek.

İlk etabı tamamlanan projeye ilişkin konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Muğla Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içinde hayata geçirdiğimiz Taşyaka-Ölüdeniz yol projesinin ilk etabını tamamladık. Ovacık Jandarma Kontrol Noktası'na kadar olan bu bölümü çift yönlü olarak trafiğe açtık. Birinci etabı tamamlanan bu önemli projeyle Ölüdeniz yolunun daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için büyük bir adım attık. Fethiye'mize kazandırılan bu yatırım için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a tüm yurttaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise "Fethiye ilçemizde hayata geçirdiğimiz kapsamlı çalışmayla, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, geleceğin gereksinimlerine uygun modern alt ve üstyapı çözümlerini de uygulayacağız. Yolun daha güvenli, konforlu ve modern hale gelmesi için titizlikle çalışıyoruz. Hem araç hem de yaya trafiğini göz önünde bulundurarak düzenlemeler yapacak, ulaşımı daha güvenli hale getireceğiz. Bugün yolumuzun ilk etabını tamamladık, hayırlı olsun" diye konuştu.