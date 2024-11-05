Tatacoa'da Terör Kuşu Fosili Keşfi - Son Dakika
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Tatacoa'da Terör Kuşu Fosili Keşfi

Kolombiya'daki Tatacoa Çölü'nde 12 milyon yıl öncesine ait terör kuşu fosili incelendi.

05.11.2024 14:17
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Kolombiya'da yaklaşık 20 yıl önce bulunan "terör kuşu"na ait fosil, ülkenin nadir çorak bölgelerinden Tatacoa Çölü'nde 12 milyon yıl önceki vahşi yaşama dair bilgiler sundu.

Bilim insanları, Kolombiya'nın Tatacoa Çölü'nde yaklaşık 20 yıl önce bulunan ve 2023 yılına kadar terör kuşlarına ait olduğu anlaşılmayan bu fosilin üç boyutlu modelini oluşturarak inceledi.

Araştırma sonucunda, bu fosilin, karada yaşayan, koşmaya adapte olmuş ve avcı olduğu bilinen terör kuşunun sol alt bacak kemiğine ait olduğu ve bu kuşun yaklaşık 12 milyon yıl önce yaşadığı ortaya konuldu.

Uçamayan bu kuşun bacak kemiğinde nesli tükenmiş bir timsah türü olan Purussaurusa ait diş izlerine rastlayan bilim insanları, fosilin Tatacoa Çölü'nde bulunduğuna dikkati çekerek, bu bölgenin bir zamanlar nehirlerle çevrili olabileceğini öne sürdü.

Ayrıca, bilim insanları terör kuşlarının bu bölgede, dev yer tembel hayvanları, zırhlı armadillo ve armadillonun dev bir akrabası olan gliptodonlarla birlikte yaşamış olabileceklerini ileri sürdü.

Daha önce keşfedilen terör kuşlarına ait fosillerin boyutunun 1 ile 3 metre arasında olduğuna ve bunun diğer kuşlara kıyasla yüzde 5 ile 20 oranında daha büyük olduğuna işaret eden bilim insanları, bunun şimdiye kadar bulunan en büyük terör kuşu fosili olabileceğini vurguladı.

Araştırmanın bulguları "Papers in Palaeontology" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tatacoa'da Terör Kuşu Fosili Keşfi - Son Dakika

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