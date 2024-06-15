Tatilciler Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu

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Tatilciler yollara akın etti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

KIRIKKALE - Kurban Bayramı öncesinde yola çıkan vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de yoğun trafik oluşturdu. Kara yolundaki artan araç trafiği dron ile böyle görüntülendi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle Ankara-Kırıkkale kara yolundaki trafik adeta durma noktasına gelirken, araçlar tampon tampona ilerlemek zorunda kaldı. Kırıkkale- Kayseri kara yolunda da trafiğin akıcı şekilde ilerlediği görüldü. Kavşaklarda ve araçların yoğun olduğu noktalarda trafik akışını düzenlemek için ek tedbirler alındı. Jandarma ve emniyet ekipleri, yoğunluk sebebiyle ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Özellikle hız limitlerine dikkat edilmesi, emniyet kemerlerinin takılması gerektiği açıklamada, cep telefonu kullanımından da kaçınılması gerektiği vurgulandı.