Tatilciler Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tatilciler Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu

Kurban Bayramı tatili öncesinde yola çıkan vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de yoğun trafik oluşturdu. Ankara-Kırıkkale kara yolunda trafik durma noktasına gelirken, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda ise trafik akıcı şekilde ilerledi. Jandarma ve emniyet ekipleri, ulaşımın aksamaması için tedbirler alıyor.

15.06.2024 01:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tatilciler yollara akın etti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

KIRIKKALE - Kurban Bayramı öncesinde yola çıkan vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de yoğun trafik oluşturdu. Kara yolundaki artan araç trafiği dron ile böyle görüntülendi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle Ankara-Kırıkkale kara yolundaki trafik adeta durma noktasına gelirken, araçlar tampon tampona ilerlemek zorunda kaldı. Kırıkkale- Kayseri kara yolunda da trafiğin akıcı şekilde ilerlediği görüldü. Kavşaklarda ve araçların yoğun olduğu noktalarda trafik akışını düzenlemek için ek tedbirler alındı. Jandarma ve emniyet ekipleri, yoğunluk sebebiyle ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Özellikle hız limitlerine dikkat edilmesi, emniyet kemerlerinin takılması gerektiği açıklamada, cep telefonu kullanımından da kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kırıkkale, Jandarma, Kayseri, Ankara, trafik, Güvenlik, Trafik, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatilciler Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:53 İstanbul’a yağmur ve fırtına nedeniyle inemeyen uçakta pilot ecel terleri döktü: Çok fena sallanıyoruz İstanbul'a yağmur ve fırtına nedeniyle inemeyen uçakta pilot ecel terleri döktü: Çok fena sallanıyoruz
22:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ’’SMA’’ eylemi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ''SMA'' eylemi
22:41 Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı
22:31 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ’Allah bana yeter’den daha güzel cümle var mı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Allah bana yeter'den daha güzel cümle var mı?
21:14 Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir
00:04 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı
23:50 EURO 2024 şahane başladı Almanya, İskoçya’yı rahat yendi EURO 2024 şahane başladı! Almanya, İskoçya'yı rahat yendi
23:24 EURO 2024’te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı EURO 2024'te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı
22:27 EURO 2024’e yakışır başlangıç Almanya’dan 18 dakikada 2 gol EURO 2024'e yakışır başlangıç! Almanya'dan 18 dakikada 2 gol
21:59 Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton’dan aylar sonra ilk paylaşım Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton'dan aylar sonra ilk paylaşım
21:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi’nde Papa Franciscus sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'nde Papa Franciscus sohbet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 04:03:54. #1.11#
SON DAKİKA: Tatilciler Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement