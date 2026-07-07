Tatlıcıya Kurşun: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Tatlıcıya Kurşun: İki Şüpheli Tutuklandı

Tatlıcıya Kurşun: İki Şüpheli Tutuklandı
07.07.2026 10:01
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Adana'da tatlıcı dükkanına yapılan silahlı saldırıda iki genç gözaltına alındı, azmettiren aranıyor.

ADANA'da tatlıcı Serdar K.'nin (33), daha önce 2 kez saldırıya uğrayan dükkanını kurşunlayan B.A. (15) ile o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan M.U.O. (16), 300 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlenip, yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanırken, saldırıyı azmettirdiği öne sürülen Yusuf Can G.'nin (38) arandığı belirtildi.

Olay, 4 Temmuz'da saat 03.00 sıralarında Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. Yüzünü şapka ve cerrahi maskeyle gizleyen B.A. ile M.U.O., tatlıcı Serdar K.'nin daha önce 2 kez kurşunlanan dükkanının önüne gitti. Belindeki tabancayı çıkaran B.A., iş yerine peş peşe ateş edip, kaçtı. Yanındaki M.U.O. ise saldırı anını cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Silahtan çıkan kurşunlar, o sırada kapalı olan iş yerinin camlarına isabet etti. Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Saldırıyı haber alan Serdar K.'nin ihbarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Serdar K.'nin iş yerinin, 20 Temmuz ve 5 Ekim'de de kurşunlandığı belirlendi. Saldırıların yaşandığı dönem Yusuf Can G.'nin, halasının oğlu Serdar K.'ye, "Bir sonraki mermiler direkt sizlerden birine denk gelecek. Dükkanınıza el bombası attıracağım. ya o parayı vereceksiniz ya da tatlıcınız diye bir şey kalmayacak" mesajı gönderdiği belirtildi. Ayrıca bu iki saldırıyla ilgili 5 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi.

SAKLANDIKLARI EVDE YAKANDILAR

Son saldırıya ilişkin bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, izlenen 300 saatlik görüntü sonucu şüphelilerin kimliklerini belirleyip, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki bir evde saklandıklarını saptadı. Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, adrese yapılan baskında B.A. ile M.U.O'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Saldırıları azmettirdiği öne sürülen Yusuf Can G.'nin ise arandığı bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatlıcıya Kurşun: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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