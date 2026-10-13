Tatlıoğlu, Nusret-2026'da mayın harbinde dünyanın en tecrübelisi olduklarını söyledi

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türk Deniz Kuvvetleri'nin mayın harbi konusunda dünyadaki en tecrübeli deniz kuvvetleri olduğunu söyledi.

İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğli açıklarında düzenlenen Nusret-2026 Davet Tatbikatı'nın İzmir'deki Seçkin Gözlemci Günü'nde gazetecilere açıklama yapan Tatlıoğlu, tatbikata adını veren Nusret Mayın Gemisi'nin 1915'te Çanakkale Boğazı'na döşediği 26 mayınla tarihin akışını değiştirdiğini belirtti.

Nusret Mayın Gemisi'nin başarısının mayının doğru planlama, zamanlama ve kararlılıkla kullanıldığında stratejik sonuçlar doğurabilen, önemli bir kuvvet çarpanı olduğunu gösterdiğini ifade eden Tatlıoğlu, Çanakkale'nin bu sayede geçilemediğini ifade etti.

Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, teknoloji ve harekat yöntemleri değişse de mayın harbinin deniz harekatındaki önemini koruduğunu dile getirerek, Nusret Mayın Gemisi'nin tarihi mirasını, çağın teknolojisiyle birleştirerek geleceğin tehditlerine hazırlıklı olmayı amaçladıklarını kaydetti.

26 ülkeden katılım

Tatlıoğlu, tatbikata 20 gemi, 5 hava aracı, insansız sistemler, NATO Mayın Harbi Görev Grubu Gemileri ve Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu gemilerinin katıldığını söyledi.

Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerine 7 ülkeden mayın avlama gemilerinin yanı sıra 11 askeri ataşe, 32 gözlemci ve 46 patlayıcı madde keşif ve imha personelinin katıldığını aktaran Tatlıoğlu, toplam 26 ülkeden 89 yabancı katılımcının tatbikatta yer aldığını ifade etti.

Tatlıoğlu, tatbikatın katılımcı birlik ve komutanlıkların, mayın harbi alanındaki planlama, icra ve kıymetlendirme yeteneklerini geliştirmeyi amaçladığını vurgulayarak Türk Deniz Kuvvetleri ile dost ve müttefik deniz kuvvetleri arasındaki işbirliğinin ve birlikte çalışabilirliğin artırılmasının da hedeflendiğini anlattı.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin mayın harbi konusundaki tecrübesini vurgulayan Tatlıoğlu, şöyle devam etti:

"Türk Deniz Kuvvetleri, mayın harbi konusunda dünyadaki en tecrübeli deniz kuvvetleridir. Çünkü bildiğiniz gibi Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Karadeniz'e yüzlerce mayın döküldü. Karadeniz'e dökülen mayınlardan sahillerimize gelenleri tespit ediyor ve imha ediyoruz. Aynı zamanda Karadeniz'deki kontrolden çıkmış kamikaze insansız deniz araçlarını, insansız su üstü araçlarını ve bütün patlayıcıları, aynı şekilde kontrolden çıkıp denize düşmüş insansız hava araçlarını, kontrolden çıkıp sahillerimize gelen mayınlar gibi tespit edip imha ediyoruz. Dolayısıyla mayın harbi konusunda dünyadaki en iyi ve en tecrübeli deniz kuvvetleri, Türk Deniz Kuvvetleri'dir."

Oramiral Tatlıoğlu, denizlerin dünya ticareti ve enerji nakil hatlarının temel güzergahları olduğunu ifade ederek, Hürmüz ve Babülmendep boğazları gibi stratejik geçiş noktalarında ortaya çıkabilecek mayın tehditlerinin deniz trafiğini, enerji ve ticaret akışını aksatabileceğini, küresel ekonomik istikrarı olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

İnsansız deniz araçları, otonom su altı araçları ve uzaktan kumandalı sistemlerin bu risklerin azaltılmasına yönelik önemli imkanlar sunduğunu aktaran Tatlıoğlu, yeni nesil mayın avlama gemisi konseptinin de insansız sistemlerle desteklenmesi, tehlikeli sahalarda personel kullanımının azaltılması ve görevlerin daha emniyetli ve etkin yürütülmesi açısından önem taşıdığını kaydetti.

"Geleceğin mayın harbi bütünleşik harekat anlayışıyla şekillenecek"

Geleceğin mayın harbinin insanlı platformlarla insansız sistemlerin birbirini tamamladığı, gelişmiş sensörlerin ve verilerin etkin kullanıldığı, bütünleşik bir harekat anlayışıyla şekilleneceğini kaydeden Tatlıoğlu, Türk Deniz Kuvvetleri'nin insansız sistemleri çok iyi kullanma ve üretme kabiliyetine sahip olduğunu vurguladı.

Tatlıoğlu, dünyada ve bölgede yaşanan gelişmelerin teknolojik açıdan gelişmiş, güçlü ve etkin bir deniz kuvvetine sahip olmanın önemini ortaya koyduğunu ifade ederek, Türk Deniz Kuvvetleri'nin Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumak, deniz ulaştırmasının güvenliğine katkı sağlamak, ve ulusal ve uluslararası görevlerini yerine getirmek amacıyla sürekli geliştirildiğini söyledi.

Nusret-2026 Davet Tatbikatı'nın mevcut yetenekleri güçlendiren, uluslararası işbirliğini geliştiren ve geleceğin mayın harbi ihtiyaçlarına hazırlık sağlayan önemli bir faaliyet olduğunu belirten Tatlıoğlu, tatbikata katılan ülkelere, NATO unsurlarına, gözlemcilere ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.