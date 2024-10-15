Tatsiana'nın Müzik Tutkusu: Belarus'tan Türkiye'ye Uzanan Bir Hikaye - Son Dakika
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Tatsiana'nın Müzik Tutkusu: Belarus'tan Türkiye'ye Uzanan Bir Hikaye

Belarus'tan Türkiye'ye gelen Tatsiana Hrynevich Matafonava, Ataşehir Belediyesi'nin 'Bizim Hikayemiz' programında yaşadığı zorlukları ve müzik tutkusunu nasıl sürdürebildiğini anlattı. Türk müziğine olan ilgisi giderek artarken, 29 Türkçe şarkı öğrenerek yeni bir başlangıç yapma çabalarını paylaştı.

15.10.2024 12:46
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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin "Bizim Hikayemiz" programının bu haftaki konuğu, Belarus'tan Türkiye'ye gelen Tatsiana Hrynevich Matafonava oldu. Ataşehir'de yaşayan ve 12 yıllık filarmoni deneyimine sahip olan Tatsiana, Belarus'taki hayatını geride bırakarak Türkiye'de yeni bir başlangıç yapmak için çıktığı yolculuğu programda paylaştı.

Belarus'ta yaşadığı sıkıntılar nedeniyle dört yıl önce Türkiye'ye yerleşen Tatsiana'nın hikayesi, Ataşehir Belediyesi'nin "Bizim Hikayemiz" programına taşındı.

Doğup büyüdüğü Belarus'tan ayrılmanın zorluklarını ve yeni bir başlangıç arayışını derin bir şekilde yaşayan Tatsiana, ait olduğu yeri terk etmenin getirdiği duygusal yükle yola çıktı. Müziği yaşamının merkezine koyan Tatsiana, bu zorlu yolculuğuna rağmen müzik tutkusunu sürdürmeye kararlıydı. 12 yıl boyunca filarmoni orkestrasında çalışarak keman, gitar, piyano ve trompet gibi birçok enstrümanı başarıyla çalan Tatsiana, müzik tutkusunu devam ettirmek için Türkiye'de yeni fırsatlar aramaya başladı.

Tatsiana, Türkiye'ye geldiğinde ilk yıl evde müzik yapmayı denedi ancak, komşularının gürültü şikayetleri nedeniyle bu imkanı kısa süre içerisinde kaybetti. Müziği, hayatının ayrılmaz bir parçası olarak gören Tatsiana, yaşadığı bu zorluklara rağmen pes etmedi. Yeni bir müzik hayatı kurma isteği, onu farklı yollar aramaya itti. Tatsiana, müzik tutkusunu sürdürebilmek için alternatif çözümler bulma çabası içinde, Ataşehir Belediyesi'nin sunduğu fırsatları değerlendirmeye karar verdi.

Ataşehir Belediyesi aracılığıyla Mustafa Saffet Kültür Merkezi'ne yönlendirilen Tatsiana, merkez sayesinde müzik kariyerine devam etme fırsatı buldu. MSKM ile tanıştıktan sonra yeni bir toplulukla etkileşimde bulunma imkanı da bulan Tatsiana, buradaki odasında her gün prova yaparak Belarusça ve Türkçe şarkılar öğrendi. Müzik hayatında kendine yeni bir yön çizerken, Türk müziğine olan ilgisi de giderek arttı.

"Müzik benim sesim ve ben sesimi duyurmak için sahneye çıkıyorum"

Şu ana kadar 29 Türkçe şarkı öğrenen Tatsiana, "Müzik, benim için yaşamın bir parçası; her zaman yanımda hissetmek istiyorum. Zorluklara rağmen müziğimi sürdürmeye kararlıyım çünkü müziğim, özgürlüğüm ve umudum. Kısacası müzik benim sesim ve ben sesimi duyurmak için sahneye çıkıyorum" dedi.

İstanbul'un tarihi güzelliklerine hayran kalan Tatsiana, Ataşehir Belediyesi ve kültür merkezine duyduğu minnettarlığı, "Burada bir yabancıya bu kadar destek verilmesi, Türk halkının açık kalpli olduğunu gösteriyor. Müzik, insanların kalplerini birleştirir. Benim hikayem de bunun bir örneği" sözleriyle dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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