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Tatvan Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Tatvan Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarına Devam Ediyor

Tatvan Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarına Devam Ediyor

Tatvan Belediyesi, son günlerdeki yoğun yağışların ardından ilçe merkezinin kardan temizlenmesi için 70 personel ve 38 iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 22 mahallede eş zamanlı olarak devam eden kar temizleme çalışmalarının tüm cadde ve sokaklarda tamamlandığını ve çarşı merkezindeki kaldırımların da temizlendiğini belirtti.

01.02.2024 11:43
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Tatvan Belediyesince, son günlerdeki yağışların ardından başlatılan karla mücadele çalışmaları sürüyor.

İlçe merkezinin kardan temizlenmesi için başlatılan çalışmalar, 70 personel ve 38 iş makinesiyle yürütülüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kar temizleme çalışmalarının 22 mahallede eş zamanlı olarak devam ettiğini belirtti.

Tüm mahallelerdeki cadde ve sokakların açıldığını aktaran Geylani, çarşı merkezindeki kaldırımların temizlenerek toplanan karın yerleşim alanı dışına taşındığını ifade etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tatvan Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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