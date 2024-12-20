Tatvan'da 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde geçen hafta 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.
Tatvan'da 14-19 Aralık'ta yürütülen operasyonlarda Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler sınır dışı edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüpheli tutuklandı.
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