Tatvan'da Çocuklara İşaret Dili Eğitimi - Son Dakika
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Tatvan'da Çocuklara İşaret Dili Eğitimi

Tatvan\'da Çocuklara İşaret Dili Eğitimi
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Tatvan'da 24 çocuk, işaret dili kursuyla engelli bireyler için farkındalık kazandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan 7-17 yaş grubundaki 24 çocuk, farkındalık oluşturulması amacıyla verilen eğitimle temel düzeyde işaret dili öğrendi.

Tatvan Halk Eğitimi Merkezince Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) 3-14 Ağustos'ta açılan işaret dili kursuna, merkezde eğitim alan kursiyerlerin çocukları katıldı.

İki eğitimci tarafından oluşturulan sınıflarda eğitim alan 24 çocuk, 10 günde harfleri, sayıları, aile terimlerini, duyguları ve günlük yaşamda kullanılabilecek bazı ifadeleri işaret diliyle anlatmayı öğrendi.

Eğitimin ardından mahalle esnafını ziyaret eden çocuklar, işaret diliyle iletişim kurarak becerilerini uygulama fırsatı buldu.

Eğitimle çocukların işitme engelli bireylere yönelik farkındalıklarının artırılması, temel düzeyde işaret diliyle selamlaşma ve iletişim kurma becerisi kazanmaları ve öz güvenlerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Eğitimcilerden Beyzanur Karaçal, AA muhabirine, çocukların dünyasına yeni bir pencere açtıklarını söyledi.

Kurslarda temel işaret dili eğitimi verdiklerini belirten Karaçal, şöyle konuştu:

"Çocuklarımıza harfleri, sayıları, aile terimlerini ve duyguları işaret diliyle ifade etmeyi öğrettik. Derste öğrendiklerini günlük hayatta kullanabilmeleri için mahalle esnafımızı ziyaret ettik. Çocuklarımız burada işaret diliyle iletişim kurarak öğrendiklerini pratiğe döktü. Amacımız, çocuklarımızın küçük yaştan itibaren işitme engelli bireylerle iletişim kurabilmeleri için öz güven kazanmalarını ve bu konuda güçlü bir farkındalık geliştirmelerini sağlamak. Projeye destek veren Kaymakamımıza, müdürlerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve velilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kıyasettin Cebe de işaret dili kursunu ziyaret ederek, öğrencilerle işaret diliyle selamlaştı.

Kaynak: AA

Tatvan, Bitlis, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatvan'da Çocuklara İşaret Dili Eğitimi - Son Dakika

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