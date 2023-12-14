Tatvan\'da Hafızlar Yarışması düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulu'nda "Hafızlar Yarışması" etkinliği gerçekleştirildi.

Din Kültürü Öğretmeni Mahmut Yeşilçay, yaptığı açıklamada, yarışmanın her yıl düzenlendiğini ve etkinliğin öğrenciler için önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilerin bu yarışma sayesinde kendilerini geliştirdiğini ifade eden Yeşilçay, şöyle konuştu:

"Yarışma öğrencilere hem Kur'an-ı Kerim'i daha iyi öğrenme fırsatı sunuyor hem de yeni yerler görme ve deneyim kazanma imkanı sağlıyor. Dereceye giren öğrenciler bölge yarışmalarına katılacak. Başarılı olmaları durumunda Türkiye finallerine gönderilecekler. Bu tür etkinlikler, öğrencilere ve öğretmenlere moral veriliyor. Aynı zamanda topluma da pozitif bir etki sağlıyor."

Programa, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Selma Medeni Aslanlı, Tatvan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan, Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kazım Acar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.